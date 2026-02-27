Proyecto de cable submarino suma nueva arista: filial china se constituyó en estudio fundado por futuro Ministro de Defensa de Kast

La polémica instalación del cable óptico submarino China–Chile sumó un nuevo antecedente, tras revelarse detalles sobre el arribo a Chile de la estatal China Mobile, empresa del gigante asiático que buscaba en nuestro país desarrollar la iniciativa.

De acuerdo con información publicada por El Mostrador, cinco meses antes de que el Ministerio de Transportes autorizara –y posteriormente revirtiera– el proyecto, la compañía china ya había constituido en el país su filial CM Chile SpA.

El domicilio legal fijado para la compañía fue en la dirección Isidora Goyenechea 2939, oficina 1001, en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

A pesar de lo que muchos creían, la constitución de la sociedad no se realizó a través de asesores ligados al actual Gobierno del Presidente Boric ni de figuras asociadas al Partido Comunista, como se deslizó en medio de la controversia pública. Según el citado medio, el trámite se efectuó en el estudio jurídico Barros & Errázuriz.

El fundador de esa oficina es Fernando Barros, quien en el pasado fue abogado de Augusto Pinochet en Londres y que hoy figura como futuro Ministro de Defensa en el Gobierno de José Antonio Kast que entrará en funciones el 11 de marzo.

El antecedente adquiere relevancia en el contexto de la polémica que rodeó al cable submarino, la que incluso derivó en sanciones de Estados Unidos contra autoridades del actual Ejecutivo, bajo argumentos vinculados a seguridad nacional.

En ese escenario, la revelación sobre la temprana instalación de la empresa en Chile –gestionada desde redes asociadas a la gestión Kast– introduce un elemento político adicional a la discusión sobre una infraestructura considerada estratégica.

Así, mientras el debate público se centraba en eventuales vínculos del proyecto con el oficialismo, los registros societarios muestran que la estatal china ya había tomado posición en el país mediante una estructura legal articulada desde uno de los estudios jurídicos más influyentes de la región Metropolitana y el país en su conjunto.

PURANOTICIA