Municipalidad de La Florida confirma fecha para desalojar a las casi 200 familias que habitan el campamento Dignidad

La Municipalidad de La Florida informó que durante la semana del 6 de octubre se concretará el desalojo del campamento Dignidad, la toma más grande de la comuna, que quedó pendiente en 2024 durante la administración del exalcalde Rodolfo Carter.

En esta oportunidad será el alcalde Daniel Reyes quien intentará desalojar a 194 familias -equivalentes a 631 personas- instaladas al borde de la Quebrada Macul, lo que las pone en serio riesgo ante inundaciones.

"Informamos a la comunidad que, conforme al plan de acción coordinado entre la Municipalidad de La Florida y el Equipo de Asentamientos Precarios del Serviu Metropolitano, el desalojo programado del Campamento Dignidad se llevará a cabo durante la semana del 6 de octubre de 2025", señaló en un comunicado.

"La medida responde a los graves factores de riesgo existentes, tanto para las familias que habitan el sector como para los vecinos cercanos, y se ejecutará con apoyo de fuerza pública y bajo estrictos protocolos institucionales que resguardan la seguridad, el orden y el acceso a soluciones habitacionales transitorias", añadió.

"Durante este proceso, equipos profesionales de la Municipalidad estarán en terreno para entregar orientación y acompañamiento a las familias involucradas", concluyó.

