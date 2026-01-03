Multas superan los $66 millones por violaciones a feriados obligatorios del comercio

La Dirección del Trabajo (DT) informó que cursó más de $66 millones en multas tras detectar incumplimientos a la normativa de feriados obligatorios e irrenunciables durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, luego de un amplio despliegue fiscalizador en todo el país.

Según el balance final del organismo, se realizaron 368 fiscalizaciones al comercio, tanto por recorridos preventivos como por denuncias formales, las que derivaron en 81 sanciones económicas y en la suspensión inmediata de faenas en 75 casos.

En total, 121 trabajadores del comercio fueron enviados de regreso a sus hogares, al comprobarse que se encontraban desempeñando labores pese a que les correspondía descanso obligatorio en los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

La autoridad laboral también fiscalizó el derecho al descanso alternado cada dos años de aquellos trabajadores que sí deben laborar en estas fechas, reforzando el cumplimiento integral de la legislación vigente en materia de descanso laboral.

Respecto a la distribución regional, las mayores infracciones se registraron en la Región Metropolitana y Tarapacá, tanto en Navidad como en Año Nuevo, mientras que el operativo consideró además la atención de 30 denuncias formales recibidas a través del sitio web y del Centro de Atención Telefónica de la institución.

