Multan en más de $30,7 millones a viña Las Pircas por incumplir monitoreo ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) finalizó un procedimiento sancionatorio contra la empresa Viñedos y Bodegas Las Pircas Limitada, famosa por sus vinos de lujo, ubicada en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana. Le impuso una multa por más de 30,7 millones de pesos.

Durante las fiscalizaciones realizadas por la SMA —en el marco del programa de fiscalización por norma de emisión— se constató que la viña no reportó los monitoreos de autocontrol establecidos en su programa para la descarga de residuos generados en el proceso de vinificación, durante los meses de abril a diciembre de 2023.

De esta forma, y tras el análisis de la información levantada durante la investigación, el procedimiento administrativo sancionatorio y la clasificación de las infracciones, el titular deberá pagar una multa de 37 UTA, que asciende a $30.753.660.

La SMA destacó que la norma de emisión aplicada en este caso tiene por objetivo de protección ambiental prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos receptores.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “esta sanción se asocia al incumplimiento del programa de monitoreo de riles (residuos industriales líquidos) y de la norma de emisión para contaminantes asociados a estas descargas, considerando que, al no reportar los autocontroles, se obstaculiza la verificación del funcionamiento del sistema de tratamiento”.

PURANOTICIA