Mulet dice que el FA y el PC tienen "una mayor responsabilidad" por falta de acuerdo para lista única parlamentaria

El diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, insistió en responsabilizar al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) por no llegar a acuerdo para una lista única parlamentaria del oficialismo.

“Hay partidos que tienen mayor responsabilidad, yo se los he dicho interna y públicamente. El partido del Presidente de la República (FA) es un partido que normalmente ejerce un rol de mayor responsabilidad, es el partido que tiene más diputados. O el partido de la candidata (PC), que tiene, por así decirlo, el premio ciudadano, que es la candidata de todos, y tiene esa garantía”, sostuvo el otrora precandidato presidencial en entrevista con radio Duna.

Agregó que "y tradicionalmente, en procesos anteriores ha sido así. Esos partidos debieran tener el rol de de conductor, de buscar el acuerdo, y eso no se ha dado".

El parlamentario aseguró que “no hay mala fe, es muy difícil el ejercicio” y que se está “haciendo el esfuerzo, yo creo que hoy día es la última oportunidad”.

“Se ha complicado, estamos haciendo el último esfuerzo. Si eso no es posible, hay que ver la posibilidad de unirnos a otra lista, siempre con sentido unitario y con apoyo a Jara”, aseveró el ex candidato.

“Si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”, afirmó.

Consultado sobre qué partidos podrían estar en esa segunda lista, Mulet dijo que desde el FRVS han dialogado con los humanistas, liberales, radicales, e incluso, la DC.

PURANOTICIA