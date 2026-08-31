Mulet acusa "mal uso" de Ley Zamudio por conservador de Bienes Raíces de Santiago que busca evitar su cese obligatorio a los 75 años

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó la estrategia judicial del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, quien invocó la Ley Zamudio, apuntando a una eventual discriminación por edad, debido a la nueva norma que obliga a jubilar a notarios y conservadores mayores de 75 años.

“El espíritu de la Ley Zamudio es otro, no es una situación de esta naturaleza. La voluntad del Congreso y de la Ley es bastante clara en el sentido de que los notarios tenían que terminar a los 75 años”, manifestó el parlamentario.

Además, sostuvo que la invocación de dicha normativa no corresponde al caso y criticó que “creo que el señor Maldonado está haciendo un mal uso de la Ley Zamudio”.

En esa línea, recordó que la reforma notarial y registral estableció el límite de 75 años para notarios, conservadores y archiveros, norma que afecta a un grupo de auxiliares de la administración de justicia que hasta ahora podían mantenerse en sus cargos de forma indefinida.

Para el diputado, que Maldonado invoque la Ley Zamudio “es una cosa muy alambicada, una interpretación muy laxa, a mi juicio. Diría que hasta vergonzosa, porque creo que esto es una situación de fondo en que el país resolvió en el Congreso, con un acuerdo bastante amplio, que no podían llegar más allá de los 75 años los notarios y conservadores”.

Finalmente, insistió en que recurrir a la Ley Zamudio para eludir la aplicación de una norma aprobada por el Congreso constituye un uso improcedente de ese instrumento legal. “Entonces, invocar la Ley Zamudio para seguir, me parece un despropósito”, precisó.

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