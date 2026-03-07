Mujeres ganan 16,9% menos que los hombres en Chile, según informe de Buk

Un estudio de la plataforma de gestión de recursos humanos Buk reveló que Chile lidera la brecha salarial de género en América Latina, con una diferencia promedio de US$297 mensuales entre hombres y mujeres.

El informe indica que el salario bruto promedio de los hombres es 16,9% superior al de las mujeres, posicionando al país por encima de otras economías de la región como México (16,6%), Perú (11,9%) y Colombia (5,7%).

El análisis no compara trabajadores con características idénticas, ya que busca reflejar no solo la discriminación salarial directa, sino también la desigual distribución de hombres y mujeres en cargos, sectores y niveles jerárquicos.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la brecha aumenta a medida que crece el nivel jerárquico dentro de las organizaciones. En el grupo de menores ingresos la diferencia es de 14%, mientras que en los ingresos medios alcanza 17,7%.

En el tramo mejor remunerado, la brecha llega a 18,3% en desmedro de las mujeres, situando nuevamente a Chile entre los países con mayor desigualdad en posiciones de mayor poder económico.

Según la head of research de Buk, Lesley Warren, una de las causas podría ser la desconexión entre la percepción y la realidad del problema, especialmente entre quienes ocupan cargos directivos.

De hecho, el estudio indica que solo un 6% de los hombres en alta dirección percibe desigualdad salarial, lo que reduce los incentivos para impulsar cambios en las políticas de compensación.

Otros datos muestran que la confianza en los sistemas de ascenso también es menor en el país. Mientras el 81% de las mujeres en la región confía en que el desempeño influye en promociones, en Chile esa cifra baja a 77%.

Finalmente, expertos advierten que el problema podría ser aún mayor fuera del mercado formal, ya que en el empleo informal la brecha salarial entre hombres y mujeres puede llegar al 31,3%, lo que evidencia la importancia de fortalecer la formalidad laboral para avanzar hacia mayor igualdad.

PURANOTICIA