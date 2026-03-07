Defensoría del Contribuyente ha atendido más de 2.500 consultas tributarias de mujeres

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) informó que desde su creación en febrero de 2022 ha atendido 2.582 requerimientos tributarios presentados por mujeres de distintas regiones del país, brindando orientación y soluciones en diversas materias fiscales.

El defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó que solo durante 2025 el 46,15% de todas las consultas recibidas por la institución fueron realizadas por mujeres, reflejando el creciente interés por acceder a apoyo en temas tributarios.

Además del acompañamiento en casos específicos, la entidad ha desarrollado programas de educación tributaria mediante charlas y capacitaciones, donde el 79% de las personas participantes han sido mujeres, principalmente emprendedoras y trabajadoras.

Durante 2025 también se implementó un programa piloto de educación tributaria dirigido a jefas de hogar y emprendedoras, iniciativa en la que participaron 553 mujeres, quienes recibieron información sobre inicio de actividades, pago de IVA y procesos de Operación Renta.

Otro dato relevante es que el 43,23% de las mujeres que solicitan apoyo a la Dedecon provienen de regiones distintas a la Metropolitana, lo que demuestra el alcance territorial de los servicios de la institución.

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, Pizarro destacó que la misión del organismo es promover y defender los derechos de los contribuyentes con servicios gratuitos, inclusivos y con enfoque de género, especialmente para mujeres emprendedoras que requieren orientación para desarrollar sus actividades económicas.

PURANOTICIA