Alcalde de Lo Barnechea gestiona ampliar Línea 7 del Metro con nuevas estaciones

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, anunció que está realizando gestiones para extender la futura Línea 7 del Metro de Santiago con el fin de que el servicio también conecte con su comuna.

La autoridad explicó que la propuesta considera dos nuevas estaciones después de Estoril, la actual terminal proyectada en Las Condes, específicamente en el sector de Cantagallo y posteriormente en La Dehesa, donde se ubica el Centro Cívico de la comuna.

Según detalló el edil en entrevista con CNN Chile, ya ha sostenido reuniones con autoridades del próximo gobierno para analizar la factibilidad de ampliar el proyecto que actualmente se encuentra en desarrollo.

Alessandri afirmó que la extensión tendría una rentabilidad social cercana al 12%, cifra que —según explicó— supera ampliamente el mínimo del 7% requerido para que un proyecto de infraestructura sea considerado viable.

Además, indicó que la inversión estimada para extender el trazado hasta La Dehesa sería de aproximadamente US$430 millones, lo que considera razonable debido a que parte del túnel ya quedará construido cerca del sector de Cantagallo.

El alcalde también advirtió que si la línea termina en Estoril, esa zona podría colapsar, ya que vecinos de Lo Barnechea y Vitacura llegarían hasta ese punto para utilizar el Metro, por lo que considera clave ampliar el proyecto para mejorar la movilidad de miles de personas que trabajan o estudian en otras comunas de Santiago.