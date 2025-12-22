Mujer sufre violento asalto en su casa de Puente Alto: la maniataron, le robaron el auto y especies

La PDI investiga un violento salto que afectó a una mujer en su domicilio de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Los delincuentes escaparon con especies y un vehículo de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se registró a las 21 horas de la noche del domingo en una vivienda de Camino del Agua, hasta donde llegó un grupo de antisociales.

Los delincuentes sorprendieron a la mujer, la maniataron y procedieron a desvalijar el lugar, donde sustrajeron especies y las cargaron en el vehículo de a víctima, para finalmente darse a la fuga.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el asalto quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI.

Al respecto, el inspector Ignacio Lagos señaló que "se siguen realizando diligencias con la finalidad de identificar a los partícipes del hecho y lograr ubicar las especies sustraídas".

