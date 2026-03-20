Mujer se encuentra grave tras sufrir paro cardiorrespiratorio en clínica estética de Providencia

Una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica Santa María luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la clínica médica Almirante Pastene de Providencia.

Según los antecedentes preliminares, la persona de 31 años sufrió un infarto derivado de un problema con la anestesia y no alcanzó a ser intervenida.

De acuerdo con Carabineros, personal del SAMU trasladó a la mujer hasta la Clínica Santa María, donde permanece internada en la UCI en estado grave y bajo riesgo vital.

La urgencia fue reportada a la policía uniformada, cuyos funcionarios acudieron al recinto y constataron que la paciente había presentado complicaciones durante un procedimiento de lipoescultura.

La Fiscalía Oriente instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar las indagaciones, mientras que el Laboratorio de Criminalística quedó a cargo de las diligencias en el lugar.

Cabe señalar que la clínica médica Almirante Pastene es el mismo recinto donde en noviembre de 2024 falleció una mujer de 38 años por un paro cardiorrespiratorio en medio de un procedimiento de lipoescultura. Por ello, la Seremi de Salud procedió a su clausura.

(Imagen de archivo)

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