Mujer perdió la vida tras ser arrollada por un automóvil en la autopista Costanera Norte

Una mujer perdió la vida la madrugada de este domingo tras ser arrollada por un vehículo en la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 23, sector cercano a la salida Dorsal, cerca del límite entre Renca y Quilicura, en la región Metropolitana.

Carabineros informó que el siniestro vial se produjo en dirección al oriente de la autopista, indicando que "debemos lamentar el sensible fallecimiento de una persona de sexo femenino, de entre 30 y 40 años, que no se encuentra identificada y que se mantendría en situación de calle al momento del hecho”, según detalló el teniente Alejandro Lizama Navarrete, oficial investigador de la Prefectura SIAT.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría ingresado a pie a la vía por un sector no habilitado, siendo impactada por un automóvil Chevrolet Sail blanco, que circulaba en sentido contrario (de oriente a poniente).

Se informó que la mujer involucrada en el incidente falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, el conductor, un hombre adulto que se encontraba en normal estado de temperancia alcohólica, detuvo de inmediato su marcha y trató de prestar auxilio. Personal de emergencias de la autopista llegó al lugar en menos de un minuto, aunque no fue posible reanimar a la víctima.

La SIAT de Carabineros realizó un peritaje técnico-mecánico, un set fotográfico y un levantamiento planimétrico para determinar con precisión cómo ocurrió el atropello.

El teniente Lizama señaló que en ese tramo de la autopista se registra un “alto flujo vehicular y de personas en situación de calle que transitan o duermen en zonas no habilitadas”, lo que podría haber influido en el accidente.

“No podemos confirmar si la víctima efectivamente vivía en situación de calle, pero mantenemos varios lugares donde estas personas suelen permanecer en el sector”, explicó el oficial de la policía uniformada.

El tránsito por la vía fue parcialmente suspendido durante las pericias, las que se extendieron hasta pasadas las 6:00 de la mañana de este domingo 5 de octubre, una vez finalizado el trabajo del Servicio Médico Legal y los equipos de investigación.

