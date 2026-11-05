Mujer muere tras caer al río Mapocho y ser arrastrada por el cauce: cuerpo fue encontrado cerca del puente Balmaceda

Una mujer murió este jueves tras caer al río Mapocho en la comuna de Santiago, región Metropolitana. La víctima fue arrastrada por el caudal y su cuerpo terminó siendo localizado en un sector de compuertas en el puente Balmaceda, a varios kilómetros del punto donde se habría producido el accidente, cerca de la calle Loreto.

El episodio motivó un despliegue de los equipos de emergencia en distintos puntos del cauce. La situación también tuvo consecuencias para el tránsito, debido a los trabajos que se desarrollaron en las inmediaciones de Manuel Rodríguez Norte, donde se concentraron las labores para retirar el cuerpo.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones, que deberá establecer cómo ocurrió la caída y las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer. En paralelo, Carabineros y Bomberos participaron en el procedimiento.

Durante las primeras diligencias también se informó sobre la existencia de un segundo elemento que inicialmente generó confusión. Las policías aclararon que no correspondía a otro cadáver, sino a una bolsa que contenía ropa y desperdicios.

PURANOTICIA