Mujer muere por inhalación de monóxido de carbono desde un calefont en mal estado en departamento en Santiago

Bomberos confirmó que la emanación de monóxido de carbono desde un calefont en mal estado, provocó la muerte de una mujer en el centro de Santiago, región Metropolitana.

El artefacto estaba instalado dentro de un baño, en un departamento ubicado entre las calles Santa Rosa y Eyzaguirre.

El capitán Sebastián Araya, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, explicó que el incidente afectó a cuatro personas. “Dos adultos y un lactante de siete meses también resultaron perjudicados”, indicó, precisando que la víctima fatal fue una de las personas expuestas a la concentración de monóxido de carbono en el recinto cerrado.

El voluntario enfatizó que la acumulación del material tóxico dentro del baño fue un factor crítico en el desenlace.

El caso pone en evidencia los riesgos asociados a instalaciones defectuosas y la necesidad de fiscalización y mantenimiento regular de artefactos a gas, especialmente en espacios sin ventilación.

PURANOTICIA