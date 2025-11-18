Mujer fue asesinada tras una pelea con su pareja en Santiago: el sujeto está en riesgo vital

Carabineros investiga un femicidio y homicidio frustrado en contexto de violencia intrafamiliar, registrado durante la madrugada de este martes 18 en Santiago, donde una mujer murió y un hombre quedó en riesgo vital tras agredirse mutuamente con arma blanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 horas en el segundo piso de un inmueble ubicado en calles Victoria con Lord Cochrane e involucra a una pareja de ciudadanos colombianos.

Según estos antecedentes, los vecinos alertaron a los hijos de la pareja por una violenta discusión y, al llegar a la vivienda, encontraron a su madre de 55 años y a su padre de 65 heridos gravemente a puñaladas.

Los hijos trasladaron a la pareja hasta el Hospital San Borja, donde la mujer murió y el hombre quedó internado en riesgo vital.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso comenzó a ser investigado por Carabineros de Chile.

Sobre lo ocurrido, el capitán Sheng Castillo, oficial de ronda central de Carabineros, confirmó que "los antecedentes fueron aportados por los hijos de la pareja y ambos se habrían agredido mutuamente con arma blanca".

Cabe hacer presente que en el lugar se realizan peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

