Mujer fue asesinada a disparos afuera de un Cesfam en Pedro Aguirre Cerda

Una mujer de 40 años fue asesinada a balazos en el exterior de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El crimen, ocurrido a las 23:00 horas de este domingo, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la mujer se encontraba junto a una amiga que buscaba atención en el Cesfam Edgardo Enríquez, en calle Clotario Blest.

Por causas que se investigan, dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos efectuó disparos contra la mujer.

Los atacantes se dieron a la fuga mientras que la víctima quedó herida por dos impactos en la cabeza que le costaron la vida, a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarla.

La fiscal ECOH Luz Gavilán señaló que "el acompañante es quien se baja y es el que perpetra los disparos a corta distancia de la víctima".

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