Mujer fallece tras chocar en moto con barrera de contención en La Pintana

La motorista perdió el control, impactando contra una barrera de contención metálica. Se investiga que la conductora podría haber estado conduciendo a gran velocidad.

Lunes 2 de febrero de 2026 09:58
Una mujer murió en horas de la madrugada de este lunes tras un accidente en moto en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 04:00 horas en avenida Santa Rosa con Paicaví, cuando la motorista perdió el control, impactando contra una barrera de contención metálica, falleciendo en el lugar.

El capitán Darwin Inostroza, oficial de ronda de la Prefectura Sur, señaló que “producto de lo anterior y de sus lesiones graves, lamentablemente esta persona falleció”.

Hasta el momento, se descartó que un segundo vehículo estuviese involucrado en el accidente. Preliminarmente, se investiga que la conductora podría haber estado conduciendo a gran velocidad.

Debido a este hecho, el tránsito debió ser desviado hacia pista de buses en Santa Rosa al norte, altura Paicaví.

