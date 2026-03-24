Mujer está grave tras incendio por ataque con bombas molotov a su casa en Recoleta: habrían sido lanzadas por su expareja

El hecho ocurrió pasadas las 2:00 horas de este martes 24 de marzo en pasaje Charrúa, cuando un individuo arrojó dos bombas molotov al interior de un domicilio.
Una mujer quedó en estado grave luego que su vivienda sufriera un ataque con bombas molotov, que habría perpetrado su expareja, en la comuna de Recoleta.
Al interior de la casa estaba la mujer, quien quedó con graves quemaduras luego que el incendio avanzara rápidamente, por lo que fue trasladada al Hospital San José.
El capitán Rodrigo Avello, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, informó que la mujer declaró que "su expareja habría llegado al domicilio minutos antes y habría lanzado dos bombas molotov al interior".
Pese a que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Recoleta logró controlar el incendio, el domicilio de la víctima resultó con pérdida total.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó al OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar las pericias correspondientes en este caso.
