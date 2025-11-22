Mujer en riesgo vital tras ser chocada por conductor bajo los efectos del alcohol en San Miguel

Una motociclista se encuentra con riesgo vital tras chocar con un vehículo que se pasó una luz roja y cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, esto en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

La colisión ocurrió en la intersección de Gran Avenida con San Nicolás. "Se puede verificar que en el lugar habría ocurrido un accidente de tránsito que involucraría a un vehículo menor y una motocicleta", indica la teniente Cecilia Bustos, oficial ronda sur.

Según los primeros antecedentes, el conductor del vehículo particular se habría saltado la luz roja del semáforo, chocando con la moto.

"La conductora de la motocicleta queda con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado, en riesgo vital", añadió la funcionaria.

De acuerdo con el protocolo, al chofer del automóvil se le realizó un test respiratorio, constatándose que "se encontraba manejando bajo la influencia del alcohol", precisó la autoridad, por lo que fue detenido y enviado a la 12° Comisaría de San Miguel.

Finalmente, la teniente informó que “personal SIAT fue derivado por el fiscal de turno, quien instruye que concurra personal especializado a raíz de la lesión y el carácter de lesiones que mantiene la persona que se encuentra en el hospital”.

PURANOTICIA