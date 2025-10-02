Mujer embarazada y cuatro niños resultan heridos tras choque de auto con bus en Ñuñoa

Siete personas resultaron heridas, incluyendo una mujer embarazada y cuatro niños, producto de una colisión entre un vehículo menor y un bus de la locomoción colectiva, registrada la mañana de este miércoles en la comuna de Ñuñoa de la capital.

Por causas que se investigan, el accidente ocurrió a las 7 de la mañana en el sector de Campos de Deportes con Crescente Errázuriz, donde un bus del sistema RED colisionó con el vehículo particular que era conducido por la mujer embarazada.

La conductora quedó atrapada tras el impacto, en tanto que su hijo de 13 años quedó con heridas en el rostro producto del golpe. Otros tres menores sufrieron heridas de consideración.

Los heridos fueron trasladados a diversos centros asistenciales. El teniente de Bomberos de Ñuñoa, Matías Fernández, confirmó que al menos dos lesionados tenían heridas de consideración.

