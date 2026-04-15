Mujer de 82 años fue víctima de violento atraco al interior de su domicilio en Maipú

Una adulta mayor de 82 años que vive sola en Maipú sufrió un asalto al interior de su casa ubicada en la Av. Las Torres, a pocos metros del lugar donde este martes -también de madrugada- un conductor atropelló a un amigo para escapar de una encerrona.

El atraco afectó a una mujer que padece deficiencia auditiva, por lo que no escuchó cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda. De hecho, entraron hasta su habitación, encendieron la luz y la despertaron para obligarla a entregar dinero.

"El tipo se acerca y me pregunta '¿Dónde está la plata?'. Yo tengo problemas de audición, entonces no escuchaba. Le dije que no tenía plata, que se llevaran todo. Después me dijo 'quédese calladita'. Yo le respondí que, por favor, no me hicieran nada", relató la afectada.

Vecinos que se dieron cuenta del robo activaron las alarmas comunitarias, lo que provocó la fuga de los delincuentes en vehículo, en el que cargaron un televisor, ropa y una maleta de la mujer. Posteriormente, llegaron sus familiares a acompañarla.

Cabe recordar que a las 3:00 de la madrugada del martes en la misma Av. Las Torres, un conductor que estaba dejando a un amigo lo atropelló para escapar de delincuentes armados, quedando herido de gravedad y falleciendo luego en la Clínica Bicentenario.

(Imagen: 24 Horas)

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