Mujer de 75 años murió atropellada por motociclista que huía de un robo en Maipú

Una mujer de 75 años murió atropellada en la comuna de Maipú de la Región Metropolitana, por un motociclista que escapaba de un robo por sorpresa.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió a las 20:40 horas del lunes en la avenida El Rosal, donde personal del SAMU realizaba maniobras de reanimación a la mujer.

La víctima fue trasladada a la Clínica Indisa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

Según antecedentes preliminares, momentos antes un hombre habría sido víctima del robo por sorpresa de su teléfono por parte de un sujeto que se desplazaba en una motocicleta sin placa patente, circulando por la acera.

Tras cometer el ilícito y mientras huía del lugar, el individuo atropelló a la adulta mayor, quien había salido de su domicilio. El delincuente escapó en dirección desconocida. Carabineros de la SIP realiza diligencias para identificar y detener al responsable.

PURANOTICIA