Mujer de 64 años fue brutalmente asesinada en Maipú: menor de edad fue detenido

Una mujer venezolana de 64 años murió tras ser atacada con un arma blanca en plena vía pública de Maipú, en un hecho que es investigado como homicidio y que terminó con un menor de edad detenido.

El crimen se registró en la intersección de las calles Abisinia y Pelarco, donde la víctima fue abordada cuando regresaba a su vivienda luego de participar en una actividad recreativa en las cercanías de su barrio.

Según los antecedentes reunidos hasta el momento, un individuo descendió de un vehículo y la agredió con un arma cortopunzante, provocándole heridas que le causaron la muerte en el mismo lugar.

Las diligencias policiales dieron un giro poco después del ataque, cuando una mujer acudió a Carabineros para entregar a su hijo adolescente, quien quedó bajo investigación por una eventual participación en los hechos.

Aunque en un comienzo se evaluó la posibilidad de un robo, esa hipótesis perdió fuerza durante las primeras horas de la investigación. De acuerdo con información preliminar, el caso podría estar relacionado con conflictos previos que involucrarían al entorno familiar de la víctima.

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de esclarecer la dinámica del crimen, determinar la participación del menor y establecer si actuó solo o junto a otras personas.

Entre las diligencias en curso se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector, el empadronamiento de testigos y el análisis de evidencia recopilada en el sitio del suceso. .