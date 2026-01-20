Muerte de carabinera en Santiago: Fiscalía descarta que vehículo la estaba siguiendo y apunta a infracción de tránsito

Cerca de las 00.30 horas, en la intersección de San Diego con Ñuble, se produjo un accidente de tránsito que terminó con la vida de una funcionaria de Carabineros. La uniformada se desplazaba en motocicleta cuando fue impactada por un automóvil blanco. El choque fue de tal magnitud que la carabinera salió eyectada hacia la vía pública, falleciendo en el mismo lugar. El conductor del vehículo, en tanto, escapó sin prestar ayuda.

El fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles preliminares de la investigación. Según indicó, uno de los dos conductores “no respeta la luz roja del semáforo”, lo que derivó en la colisión en plena intersección.

En las primeras horas, el caso se abrió bajo la figura de “robo con lesiones”, ya que un testigo aseguró que el automóvil habría estado siguiendo a la víctima. Sin embargo, tras revisar registros de cámaras de seguridad, esa hipótesis fue descartada. Ruiz precisó: “Por ahora no tenemos antecedentes de que eso haya sido así”, agregando que las imágenes levantadas contradicen la versión inicial.

El persecutor también se refirió a la conducción del vehículo involucrado. Señaló que “se podría apreciar que circulaba a exceso de velocidad y, por lo tanto, eso podría haber influido en el resultado final”. Esa línea de investigación busca determinar si la imprudencia del chofer fue un factor decisivo en el desenlace fatal.

La Fiscalía instruyó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realizar las diligencias correspondientes. Los peritajes se concentran en establecer con precisión la dinámica del accidente, identificar al conductor que huyó y definir responsabilidades en torno al respeto de la señalización.

El caso, que inicialmente estuvo marcado por la sospecha de un posible robo, se orienta ahora hacia la investigación de un accidente de tránsito con fuga del responsable, en el que la imprudencia y el exceso de velocidad aparecen como elementos clave.

