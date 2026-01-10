Muerte de Andrés Caniulef: alcanzó a alertar malestar antes de sufrir paro cardíaco

Conmoción generó la muerte del periodista Andrés Caniulef, de 48 años, quien falleció la noche de este viernes en un departamento ubicado en el centro de Santiago, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, Caniulef alcanzó a avisar a su pareja que se sentía mal de salud, instantes antes de desvanecerse al interior del inmueble, ubicado en la intersección de Santo Domingo con MacIver, donde se encontraba de visita.

Tras el colapso, la pareja del periodista dio aviso inmediato al SAMU, cuyos equipos llegaron hasta el lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron resultados positivos, constatándose su fallecimiento en el mismo departamento.

El capitán Manuel Salazar, de Carabineros, detalló que “a las 22:30 horas se constituye personal de servicio de la Primera Comisaría Prefectura Central, verificando que al interior del edificio se encontraba una persona fallecida”, agregando que, según el testimonio de quien lo acompañaba, la víctima manifestó sentirse mal antes de iniciar el paro cardiorrespiratorio.

Finalmente, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento. En tanto, la pareja del comunicador mantiene calidad de testigo dentro de la investigación.

