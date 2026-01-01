Muere paciente cuya cirugía fue postergada para operar a madre de la ministra Aguilera

La polémica por la cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, adquirió una dimensión aún más grave luego de conocerse que el paciente cuya intervención fue postergada para dar prioridad a dicha operación falleció días después, generando fuertes cuestionamientos al actuar del Hospital del Salvador.

Los hechos se remontan al 23 de diciembre, cuando la madre de la secretaria de Estado, de 87 años, fue intervenida quirúrgicamente tras sufrir una fractura de cadera. Según los antecedentes disponibles, la cirugía se concretó a través de una decisión administrativa excepcional, que modificó el orden de las operaciones programadas y permitió el ingreso a pabellón sin completar los trámites habituales exigidos.

Desde el recinto asistencial señalaron inicialmente que la resolución adoptada no habría afectado la atención de otros pacientes con patologías similares. “La resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes”, indicaron mediante un comunicado oficial emitido por el hospital.

No obstante, una investigación periodística reveló que la operación implicó la postergación de una reexploración quirúrgica de un paciente previamente laparotomizado, quien requería una nueva intervención en pabellón. Dicho paciente debió esperar para ceder el cupo quirúrgico y falleció el 26 de diciembre, apenas tres días después, a causa de un shock séptico.

Hasta el cierre de esta información, ni el Ministerio de Salud ni el Hospital del Salvador han emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento ni sobre una eventual relación entre la postergación quirúrgica y el desenlace fatal. En paralelo, parlamentarios de la UDI solicitaron a la Contraloría General de la República una auditoría, con el fin de determinar si el procedimiento administrativo se ajustó a la normativa vigente y si existieron responsabilidades en la alteración de la lista quirúrgica.

