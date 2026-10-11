Muere Juan Pablo Cárdenas, exdirector de Análisis y Premio Nacional de Periodismo

El Premio Nacional de Periodismo de 2005, Juan Pablo Cárdenas Squella, falleció la madrugada de este domingo en a los 75 años producto de un cáncer.

Su deceso fue informado por el medio El Periodista, que destacó la trayectoria de Cárdenas como una figura fundamental del periodismo chileno y de la prensa durante la dictadura.

Cárdenas fue fundador y director de la revista Análisis, académico y exdirector de Radio Universidad de Chile, con una trayectoria marcada por la independencia.

Durante la dictadura fue detenido en múltiples ocasiones y sufrió 18 meses de reclusión nocturna. Su casa fue quemada en dos oportunidades.

Revista Análisis se convirtió en uno de los referentes de la prensa opositora. Desde sus páginas, Cárdenas y su equipo contribuyeron a romper el cerco informativo, documentar los abusos y acompañar la lucha por recuperar las libertades públicas.

Su trabajo ayudó a mantener abierto un espacio de debate cuando la censura y el temor restringían la vida nacional.

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