Muere en prisión Juan Aliste Vega, homicida del cabo Moyano que solicitó indulto

Gendarmería informó que hoy en la mañana, en el hospital de la exPenitenciaría de Santiago, murió el exlautarista Juan Aliste Vega (53), condenado a 42 años de presidio por distintos delitos, entre ellos el homicidio del cabo Luis Moyano.

En un comunicado, Gendarmería señaló que "esta mañana falleció Juan Manuel Aliste Vega, quien padecía de un cáncer en etapa cuatro, y se encontraba hospitalizado desde el 19 de agosto en el Hospital Penal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur".

"Tras sufrir una descompensación, fue atendido por personal de salud del recinto, quienes constataron su deceso en el lugar", agregó Gendarmería. Aliste Vega había solicitado el indulto al Presidente José Antonio Kast.

Finalmente, expresó que "la institución penitenciaria activó los protocolos de rigor establecidos para estas contingencias: se dispuso que la dupla psicosocial comunicara lo sucedido a los familiares y se informó a la Fiscalía".

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