Una importante emergencia estructural se registró durante la mañana de este lunes en la comuna de Independencia, luego de que un incendio se propagara por varias propiedades del sector de Barnechea con Aníbal Pinto, dejando cinco viviendas completamente destruidas y otras tres con daños parciales.

De acuerdo con el balance entregado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el fuego también alcanzó a un establecimiento comercial. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, ni entre los residentes ni entre los voluntarios que participaron en las labores de extinción.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas, habitantes del sector manifestaron su preocupación por las circunstancias en que se habría iniciado el incendio. Algunos residentes apuntaron a una vivienda que estaría ocupada irregularmente y donde, según sus denuncias, se comercializarían drogas.

Sin embargo, desde Bomberos precisaron que esa versión no ha sido comprobada y que la eventual intencionalidad del siniestro constituye una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante la investigación correspondiente.

La emergencia también provocó momentos de desesperación entre quienes viven en las inmediaciones, varios de los cuales debieron colaborar para retirar vehículos y ayudar a otras personas a ponerse a salvo antes de que el fuego alcanzara sus propiedades.

"Hay una persona de tercera edad acá que tuvimos que ayudarla a sacar también", contó uno de los residentes, al describir las acciones que debieron realizar mientras las llamas avanzaban.

Otros habitantes relataron que la propagación fue rápida y que inicialmente advirtieron el fuego en una propiedad cercana, sin imaginar que sus propias viviendas también terminarían afectadas.

Las denuncias vecinales apuntan, además, a problemas de seguridad que se arrastrarían desde hace tiempo en el barrio. Una residente aseguró que han advertido reiteradamente sobre la presunta venta de drogas y recordó que hace aproximadamente un mes se habría producido otro principio de incendio en el sector.

Cabe hacer presente que el origen y las circunstancias en que se produjo el incendio deberán ser establecidos durante las diligencias investigativas.

PURANOTICIA