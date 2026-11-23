En un nuevo paso para fortalecer la presencia de Chile en el Asia-Pacífico y ampliar sus alianzas estratégicas, el ministro de Defensa, Fernando Barros, suscribió junto a su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, una Carta de Intenciones sobre Cooperación e Intercambios en Materia de Defensa, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambas naciones en esta área.

La reunión, desarrollada en el Ministerio de Defensa de Japón, marca un hito en las relaciones bilaterales, al convertirse en el primer encuentro de este nivel entre los titulares de Defensa de ambos países y en la primera visita oficial de un ministro de Defensa chileno a territorio japonés.

Barros destacó que este acercamiento abre una nueva etapa en una relación histórica que en 2027 cumplirá 130 años de vínculos diplomáticos entre Chile y Japón.

"Chile y Japón están unidos por el océano Pacífico, por una larga historia de amistad y por valores fundamentales como la democracia, la libertad y el respeto al derecho internacional", dijo.

"Este acuerdo refleja nuestra voluntad de transformar esos vínculos en una cooperación concreta, que fortalezca nuestras capacidades de defensa y contribuya a la paz y la estabilidad de una región estratégica para el futuro de ambos países", añadió el ministro Barros.

ÁREAS DE COOPERACIÓN

La Carta de Intenciones contempla una hoja de ruta para profundizar la colaboración entre ambas instituciones de Defensa, considerando áreas prioritarias como la cooperación naval, la educación y formación de personal militar, la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres. A ello se suma el intercambio de conocimientos en materia de equipamiento y tecnología de defensa.

Durante la reunión, ambas autoridades también destacaron los avances en la cooperación entre la Armada de Chile y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, que contempla visitas recíprocas a puertos, ejercicios conjuntos y el inicio de las primeras conversaciones formales entre sus respectivos Estados Mayores.

En el ámbito de la formación militar, el ministro Koizumi propuso extender, por primera vez, una invitación a cadetes chilenos para participar en la Conferencia Internacional de Cadetes de la Academia Nacional de Defensa de Japón. La iniciativa fue recibida favorablemente por el ministro Barros.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de incorporar a personal chileno en ejercicios de entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, enfocados en asistencia humanitaria y respuesta ante catástrofes. Esta cooperación adquiere especial relevancia considerando que ambos países están expuestos a terremotos, tsunamis y otros desastres naturales.

En cuanto a la industria y tecnología de defensa, los ministros acordaron avanzar en el intercambio de información sobre sus respectivos sistemas de adquisición, políticas de equipamiento y capacidades industriales, con el propósito de identificar oportunidades concretas de cooperación en el futuro.

TRIÁNGULO ESTRATÉGICO

Durante el encuentro, el ministro Barros también planteó la conveniencia de proyectar una relación estratégica entre Chile, Japón y Australia, considerando que los tres países comparten una vinculación con el océano Pacífico y mantienen intereses comunes en materias como seguridad marítima, estabilidad regional y cooperación internacional.

Esta propuesta se enmarca en la gira oficial que el secretario de Estado inició en Australia, donde suscribió un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa, y que continuó en Japón. El recorrido forma parte de una estrategia orientada a diversificar y profundizar las relaciones internacionales de Chile en materia de Defensa, especialmente en la región del Asia-Pacífico.

“El Pacífico no es una distancia que nos separa, sino un espacio que nos une. Chile, Australia y Japón comparten responsabilidades e intereses en su seguridad y estabilidad. Nuestra aspiración es que esta relación se proyecte en una cooperación cada vez más estrecha, que permita enfrentar desafíos comunes y fortalecer un orden internacional basado en reglas”, afirmó el ministro Barros.

Finalmente, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre el escenario internacional y coincidieron en la importancia de preservar un orden libre y abierto, sustentado en el Estado de derecho y el respeto a la soberanía de los Estados, además de rechazar los intentos de modificar unilateralmente el statu quo mediante el uso de la fuerza.

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