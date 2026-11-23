El senador Pedro Araya abordó la polémica generada por el retiro de permisos constitucionales de ausencia y la eventual falsificación de firmas que involucra al senador Juan Luis Castro, calificando los hechos como graves y cuestionando la forma en que algunos parlamentarios han abordado la controversia.

En conversación con Duna, Araya calificó la situación como “de la máxima gravedad. No comparto el criterio que han tenido algunos senadores de tratar de bajarle el perfil al escándalo del caso firmas. Yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, cualquier chileno o chilena, sabe que a uno le falsifiquen la firma o utilicen su firma sin su autorización es un hecho de la máxima gravedad".

En esa línea, sostuvo que la situación debe ser investigada tanto por la justicia como por la propia Cámara Alta. "No por el hecho de estar en el Senado cambia el criterio, al contrario es mucho más alto el estándar y como consecuencia de ello debiera existir por parte del Senado una investigación respecto de estos hechos independiente de lo que está haciendo hoy día la fiscalía", indicó.

El parlamentario insistió en que se trata de una situación que requiere esclarecerse en distintas instancias, ya que "un hecho que es grave, que tiene que ser aclarado tanto en el ámbito penal como en la interna del Senado, porque se ha puesto entredicho el funcionamiento del Senado, de como se firma la documentación en la corporación".

Al referirse al desempeño de la mesa de la Cámara Alta, Araya consideró que "ha actuado con cautela" y planteó que "va a tener que tomar carta en el asunto tanto porque la comisión de ética tendrá que iniciar una investigación y por otro lado tendrá que generarse un nuevo protocolo de cómo se firma la documentación".

En ese contexto, advirtió que actualmente no existe un procedimiento uniforme para validar las firmas en los documentos de la corporación. “Hoy día no existe ninguna norma respecto de cómo se firman los documentos en el Senado, cada uno decide si firma la firma tradicional con lápiz o se utiliza alguna foto de la firma o se utiliza firma electrónica avanzada”, precisó.

RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENTA DEL PS

Consultado por una eventual responsabilidad de la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, en la controversia, Araya planteó que debe entregar su versión frente a las acusaciones formuladas por Castro. En ese sentido, manifestó que "sería bueno que la senadora Vodanovic salga a explicar lo que dice el senador Castro, porque si eso es así, también ella va a tener que responder, y obviamente es un hecho que por la participación de ella también se vuelve extremadamente grave, siendo la presidenta de un partido político".

"Hemos visto que el senador Castro directamente le imputó a ella participación en estos hechos y no hemos escuchado cuál es su versión", agregó.

Por otra parte, el legislador advirtió que la polémica no solo ha afectado las relaciones entre el PS y el PPD, sino que también ha tenido consecuencias para el sector político que ambos partidos integran. Al respecto, expresó que "aquí hay un daño respecto de la relación del PS con el PPD, pero hay un daño más profundo para el socialismo democrático porque se instaló, gracias a esta tontera y a este escándalo, que el socialismo democrático tiene malas prácticas cuando no tiene los votos".

Finalmente, Araya reconoció que el episodio ha provocado un deterioro en las relaciones internas del sector, aunque adelantó que los cuatro senadores del PPD sostendrán una reunión para abordar el escenario y definir los próximos pasos. "Esto genera un quiebre en las confianzas, pero como lo hemos señalado, mañana martes nos vamos a reunir los cuatro senadores del PPD y a partir de eso vamos a tomar algunas decisiones que vamos a comunicar oportunamente”, subrayó.

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