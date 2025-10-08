Muere el exmilitar Juan Morales, condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats

El exmilitar Juan Hernán Morales Salgado, condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats, además de varios otros crímenes cometidos en dictadura, falleció la tarde del martes.

El exuniformado estaba cumpliendo condena en Punta Peuco y falleció en el Hospital Militar a los 83 años.

Como coronel del Ejército, Morales lideró la Brigada Lautaro, la unidad de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que operaba en el cuartel Simón Bolívar de La Reina, según consigna La Tercera.

En agosto de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio calificado del ciudadano español y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Carmelo Soria Espinoza, crimen cometido el 14 de julio de 1976, en la región Metropolitana.

Morales fue uno de los condenados entonces a una pena de 10 años y un día por ese crimen.

También fue condenado en primera instancia a 10 años por la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides. La víctima pasó por Villa Grimaldi y fue trasladada en mayo de 1976 al cuartel Simón Bolívar, sin que se conozca su paradero hasta hoy.

En el marco de la investigación de la llamada Operación Cóndor, fue condenado en septiembre 2018 a una pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor mediato del delito de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor mediato del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulnian Bortnik y Matilde Pessa Mois.

También se le condenó como coautor del crimen de Reinalda Pereira. La joven tecnóloga médica de 29 años tenía cinco meses de embarazo en 1976, cuando fue secuestrada y hecha desaparecer.

Asimismo, fue condenado en la investigación por el homicidio del excomandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, que murió junto a su esposa Sofía Cuthberth en un atentado explosivo ocurrido en 1974 en Buenos Aires, Argentina.

