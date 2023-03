Movimiento "No + Tag" pide que se discuta ley que rebaja hasta en un 80% multas por no pago

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que le dieron urgencia al proyecto de ley que establece una baja en el 80% las multas por el no pago del TAG, esto luego que el movimiento "No + TAG" anunciara manifestaciones para este lunes si no se aprueba esta medida.

El próximo martes 7 de marzo, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputado votará sobre esta ley, luego que el Ejecutivo impulsara la discusión inmediata de este proyecto.

El ministro indicó que "hemos puesto discusión inmediata a un proyecto de ley que busca que las personas que deben pagar sus permisos de circulación y no pueden hacerlo por multas desprendidas de utilizar autopistas sin haber pagado por ellas, puedan regularizar su situación".

"Se trata de un proyecto que busca condonar el 80% de las multas a quienes hayan utilizado autopistas sin pagar. Es un proyecto que además incluye una plataforma única de pago del Tag que permitirá a los usuarios ver sus deudas, pagarlas e informarse, para así poder estar en total orden", agregó.

A su vez, el vocero del movimiento, Andrés Alarcón, señaló que "ya nos pusimos de acuerdo con las bases de que, si no sale este proyecto en marzo, a fin de mes vamos a estar con todo en la calle".

PURANOTICIA