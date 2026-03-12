Movilh solicitó la intervención de la Unidad de Género de la Fiscalía tras ataque a Rojas Vade

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó a la Unidad de Género de la Fiscalía que intervenga en torno al ataque sufrido por el exmiembro de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien se encuentra en riesgo vital.

“Expresamos nuestra preocupación porque, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de un crimen de odio que podría estar relacionado con razones políticas, y especialmente porque en diversos espacios Rojas Vade fue presentado y destacado por ser una de las 8 personas abiertamente LGBTIQ+ que fueron electas para integrar la Convención Constitucional”, sostuvo el organismo.

Añadió que “si bien nunca tuvimos contacto directo con Rojas Vade, el hecho de haber sido presentado como una persona LGBTIQ+, sumado al modus operandi del crimen, vuelve necesario que la Fiscalía investigue lo ocurrido con perspectiva de género. A esto se suma que podríamos estar en presencia de grupos estructurados para atacar personas, lo cual sería especialmente gravísimo”.

Rojas Vade fue encontrado gravemente herido a las 00:10 horas de este jueves detrás del auto de su hermano en la caletera de la ruta 78, a la altura del kilómetro 59 y en dirección al poniente, en la comuna de Melipilla.

Previo al ataque, a eso de las 22:30 horas, el exconvencional le había dicho a su padre que saldría a comprar cigarros, pero no regresó.

Además, fue encontrado inconsciente y presentada sangrado producto de golpes en su cabeza, además de tener su manos maniatadas y haber sido rociado con bencina. En su brazo izquierdo estaba escrita con plumón la frase “viva Kast” y en el derecho la leyenda “”no + zurdos”. Esta última información fue confirmada por Canal 13, el cual sostuvo que un documento de Carabineros se consignó que la víctima presentaba “en ambos brazos mantenía escrituras de consignas políticas, con las leyendas ‘Viva Kast’ y ‘No más zurdos’”.

La fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Patricia Suazo, sostuvo que “tenemos bastantes líneas de investigación” y que existe la “participación claramente de terceros”.

“En estos momentos nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas, hasta el lugar del hallazgo, que está siendo precisamente periciado” añadió el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, Hassel Barrientos,.

En la actualidad, Rojas Vade se encuentra en riesgo vital y con coma inducido en la urgencia al Hospital San Juan de Dios en la comuna de Santiago, tras ser atendido en el Hospital San José de Melipilla.

Al respecto, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, informó que el Gobierno está “evaluando con los equipos la situación. Nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade (…) Esperamos que la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables. Condenar el hecho y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia”, agregó.

A su vez, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, señaló a radio Infinita que “esta es una noticia tremenda, horrible y la verdad es que esperamos tener todas las antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar y esto lamentablemente esta es una más de las situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad (…( Están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas”.

“Expresamos nuestra solidaridad a los seres queridos de Rojas Vade ante este difícil momento, del cual esperamos que el exconvencional se recupere”, finalizó, por su parte el Movilh.

