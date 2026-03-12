Cardenal Chomali llama a cuidar la democracia y pide al Gobierno de Kast "terminar de raíz" con la corrupción

Este jueves se llevó a cabo la Oración ecuménica por Chile y el nuevo gobierno en la Catedral Metropolitana, liturgia presidida por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali.

El acto contó con la asistencia del Presidente José Antonio Kast, ministros, parlamentarios, entre otros.

La autoridad religiosa llamó a dignificar la labor política y sostuvo que “urge políticos consecuentes, creíbles en el decir y en el actuar”.

En su homilía, el cardenal instó a mantener la democracia en este nuevo periodo, señalando que “es fundamental recordar nuestra responsabilidad de preservarla”.

“La democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida. Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”, mencionó.

También invitó a las nuevas autoridades a mantener la violencia lejos de la vida pública, provenga de donde provenga y “en cualquiera de sus formas, pues no podemos arriesgar lo que tanto nos costó recuperar”.

“Las futuras generaciones no merecen eso; merecen vernos atentos a las necesidades de los demás, anhelantes de buscar siempre la verdad, diligentes en promover el bien común y claros a la hora de decir no a la violencia. Lo repito: no a la violencia en todas y cada una de sus formas”, agregó.

También, reflexionó sobre la importancia del diálogo en el Gobierno como “una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en imposición sobre otros”, destacándolo como el camino para construir entendimientos.

Asimismo, indicó que "esperamos que logren terminar de raíz con la corrupción al interior del aparato estatal, tanto las más grandes –como las que ya hemos visto–, como también las más pequeñas, esas que se instalan en la vida cotidiana y que van gestando una cultura del 'más vivo', del amiguismo y del 'pero si todos lo hacen'".

Además, pidió a la Administración Kast estar "alerta frente a los peligros que amenazan la vocación política. No es posible lograr una política pública sana si está en manos de líderes éticamente cuestionables. Estén alerta ante cualquier inclinación sectaria, criterio partidista, nacionalismo excesivo o representaciones unilaterales de los hechos históricos, que tanto daño pueden causar al deteriorar la unidad".

PURANOTICIA