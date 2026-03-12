Exconvencional Rodrigo Rojas Vade está en riesgo vital tras ser hallado inconsciente y golpeado junto a su automóvil en Melipilla

El exintegrante de la Convención Constitucional de 2021, Rodrigo Rojas Vade, permanece internado en riesgo vital en el Hospital de Melipilla, tras ser encontrado inconsciente a un costado de un vehículo en la caletera de la ruta 78.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el exconvencional que se hizo famoso por un falso cáncer fue encontrado junto a un vehículo Citroën C3 azul, el cual utiliza para trabajar como conductor de una aplicación de transporte.

Rojas Vade presentaba lesiones de gravedad por golpes en la cabeza. Además, estaba rociado en bencina y rayado con consignas políticas en sus dos brazos.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 59 de la ruta 78, donde se conectan las localidades de Pomaire y Melipilla. Un particular observó el vehículo con las luces encendidas, se detuvo y vio a Rojas Vade junto al auto, tras lo cual avisó a Carabineros.

Cabe recordar que después de reconocer que había mentido, Rojas Vade dejó la Convención Constitucional y abandonó su carrera política. Comenzó a vivir en la casa de su padre, en la comuna de Peñaflor, y a trabajar como conductor en el vehículo de su hermana, el mismo en que fue encontrado por personas que avisaron a la policía.

El caso está siendo investigado por la Brigada BIPE Antisecuestros de la PDI, cuyo jefe de la unidad especializada, subprefecto Hassel Barrientos, señaló que "recibimos un llamado de ECOH Metropolitano, respecto a un hecho ocurrido en las últimas horas, sobre una persona que se encontraba al costado de un vehículo, maniatado, con amarras plásticas, inconsciente y con lesiones en su cabeza".

"En estos momentos nos encontramos abocados a reconstruir las últimas horas, desde la salida de su domicilio alrededor de las 22:00 horas, hasta el lugar del hallazgo que está siendo periciado en estos momentos", añadió.

Por su parte, la fiscal ECOH Patricia Suazo confirmó que la víctima es Rodrigo Rojas Vade, quien "presentaba lesiones en la cabeza, de bastante gravedad. Con el pasar de las horas se ha agravado su situación y está en riesgo vital, en coma inducido".

Acerca del delito indagado, señaló que "tenemos bastantes líneas de investigación. Estaba amarrado en sus manos, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que inicialmente lo estamos viendo como un secuestro con lesiones (...) Él había salido a comprar cigarros en una una zona cercana del lugar donde fue hallado".

PURANOTICIA