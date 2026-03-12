Vicepresidente del PS apunta a votos entregados a cambio de beneficios políticos tras elección de la mesa de la Cámara

El vicepresidente nacional del Partido Socialista, Arturo Barrios, abordó el comunicado emitido por la bancada de diputados del PS tras la elección de la mesa de la Cámara Baja.

En conversación con ADN, el exdiputado afirmó que "había un acuerdo entre distintos partidos para lograr una mayoría en la Cámara de Diputados. Esa mayoría era importante. Hay que recordar por qué es necesario aquello".

Respecto a los diputados que votaron en contra de ese pacto, indicó que estaban comprometidos previamente y que "se dio este concepto del voto libre. Yo no tengo ningún rencor respecto a aquello, pero la situación política concreta es que asume un Gobierno que es de ultraderecha y que además tiene las dos cámaras, y eso es una situación compleja para el mundo que no está en esa mayoría".

En cuanto a si el comunicado apunta a los diputados Jaime Mulet y Felipe Camaño, Barrios señaló que “en el caso de Mulet, entiendo que tiene que ver con la Comisión de Constitución. Eso se verá en la conformación de las comisiones. Por eso es tan importante la testera de la Cámara”.

Ante la consulta sobre si los votos se habrían entregado a cambio de algún beneficio político, respondió: “Exacto. Eso es, sin duda. Yo no creo que exista novedad. Lo que sí existe es frustración desde el punto de vista político”.

En se contexto, planteó que "si uno ha construido una mayoría, si uno ha participado de un Gobierno que hoy está de salida y de esa misma mayoría, resulta bastante criticable que después te pases a la mayoría oficialista".

Y recalcó que “la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido de la Gente, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y el Partido Comunista habían construido una mayoría que pierde la presidencia de la Cámara por dos o tres votos”.

El vicepresidente del PS recordó que “siempre las cámaras —tanto el Senado como la Cámara de Diputados— han tenido su propia identidad y su propia manera de construir mayorías administrativas para gobernarlas”.

“En este caso hubo un acuerdo formal. El Partido Socialista, junto al Partido por la Democracia, suscribe un acuerdo formal. No hay un rompimiento de un acuerdo previo”, añadió.

Finalmente, Barrios dijo que "estas son diferencias menores que no afectan el concepto de unidad en la diversidad que nosotros hemos defendido. Además, ese acuerdo no es solo administrativo. También —como lo ha dicho la senadora Yasna Provoste— hay que ir construyendo los puentes necesarios para lo que venga hacia adelante".

