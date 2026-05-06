Motociclistas asesinan a balazos a conductor venezolano de 33 años en Estación Central

Un fatal ataque armado tuvo lugar en la calle Gaspar de Orense, en la comuna de Estación Central, lugar donde dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un automóvil en movimiento, quitándole la vida en el mismo lugar a su conductor, un hombre de nacionalidad venezolana de 33 años.

El chofer pereció tras recibir un certero impacto de bala en el cuello, mientras que su acompañante, una mujer de 26 años con la que regresaba de asistir a una fiesta de cumpleaños, logró salir completamente ilesa del atentado.

Debido a la naturaleza y dinámica del homicidio, las diligencias investigativas fueron encomendadas a los equipos especializados del OS9 y el Labocar de Carabineros, bajo las directrices de la Fiscalía ECOH Metropolitana. Entre las hipótesis que manejan las autoridades policiales y el Ministerio Público, no se descarta que el asesinato corresponda a un ajuste de cuentas vinculado a la acción del crimen organizado.

Constituido en el sitio del suceso para liderar las primeras pericias, el fiscal ECOH Arturo Gómez entregó detalles sobre los momentos previos al ataque, precisando que "el vehículo era conducido por un ciudadano venezolano, quien se hacía acompañar por una mujer de 26 años, él tiene 33. Ellos venían desde la comuna de San Miguel, donde estaban celebrando un cumpleaños".

Respecto a la forma en que actuaron los victimarios, el persecutor explicó que los ocupantes del automóvil "venían desde oriente a poniente, doblan hacia la izquierda y son interceptados por una motocicleta, donde a corta distancia le disparan en un solo impacto balístico en la zona del cuello sin salida proyectil".

Finalmente, la autoridad confirmó que "se encuentra trabajando el OS9 de Carabineros junto al Laboratorio de Criminalística de la misma policía, a objeto de establecer la dinámica en que ocurrieron estos hechos, las causas y eventualmente una motivación que haya provocado el deceso de esta persona".

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