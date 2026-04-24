Motociclista murió tras ser acribillado en plena vía pública en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

Un motociclista murió acribillado en plena vía pública durante la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en pasaje 21 Sur con avenida Padre Hurtado en la población José María Caro, hasta donde llegó personal de Carabineros luego que se informara que habían disparos en el sector. En el lugar, los uniformados verificaron que se encontraba una persona fallecida.

Respecto al procedimiento inicial, el mayor Nicolás Ortega explicó el despliegue policial: "Carabineros con sus elementos de protección llegó hasta el lugar para verificar que efectivamente estaba ocurriendo esta situación, pero lamentablemente nos encontramos con una persona fallecida con múltiples disparos y diversa cantidad de elementos balísticos".

Además, el oficial relató que hubo denuncias sobre posibles sospechosos ocultos en las inmediaciones. Sin embargo, precisó que "a través de las llamadas comunicaciones por Cenco, diversas personas señalaban que en un domicilio cercano al lugar donde ocurrieron los hechos se encontraron unas personas con armamento. Situación que a través del personal especializado GOPE se verificó y la diligencia fue negativa. No se encontraron moradores ni armamento después con su interior".

Por su parte, las pericias investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones. El jefe de la BH Sur, subprefecto Roberto Briones, dimensionó la magnitud del ataque al confirmar que "en este momento se está levantando una gran cantidad de evidencia balística, más de 100 vainillas en el lugar".

Finalmente, sobre la dinámica del crimen, la autoridad policial abordó la hipótesis de un intercambio de disparos. "Nosotros hemos levantado algunos testimonios que dicen relaciones de que efectivamente habría un enfrentamiento, pero eso tiene que ser corroborado con la evidencia que estamos levantando. Tenemos que contrastar lo que nos indican los testigos con la evidencia balística que estamos levantando", concluyó el subprefecto Briones.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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