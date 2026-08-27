Moreira afirma que la reforma de seguridad "no está exenta de errores" y cuestiona a Arrau por "exponer" a Kast

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), respaldó al Gobierno ante las críticas por la reforma de seguridad, aunque reconoció errores en su tramitación.

También cuestionó que el ministro Arrau y sus asesores hayan expuesto al Presidente José Antonio Kast a una situación “complicada y difícil”, incluso dentro del oficialismo.

"Yo no había visto Gobierno alguno, ni de derecha ni de izquierda, que al Presidente le estuvieran criticando públicamente a los tres, cuatro o cinco meses. Aquí no hubo ninguna luna de miel, ni de la oposición ni de quienes apoyamos al Presidente Kast. Desde que empezó el Gobierno le están buscando cualquier cosa, cualquier detalle, para criticarlo", criticó en entrevista con radio Cooperativa.

En relación a las críticas de todos los sectores a la reforma de seguridad, Moreira afirmó que “a mí me parece razonable que asuma la responsabilidad de esta reforma el ministro de Seguridad, que no está exenta de errores”.

“Tanto el ministro de Seguridad, que ha asumido su responsabilidad y me parece bien, junto a asesores que parece que les faltó experiencia, efectivamente han expuesto al Presidente y lo han puesto en una situación complicada y difícil más allá de la oposición, sino que de nuestro sector", aseguró.

Para el senador, “la manera de darle una salida, y no necesariamente retirar la reforma, es que se aumenten los tiempos legislativos en el Senado, que se corrijan las cosas, que se mejoren, que se hagan indicaciones por parte del oficialismo y de también llegar a acuerdos con la oposición”.

“Esto se puede mejorar, esto se puede arreglar, esto se puede modificar y, si es necesario modificarla en un 80%, se modificará precisamente para acoger estas críticas", añadió.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara Alta aseguró que "el tema de retirar lo que dice relación con las zonas de excepción es un tema muy delicado y creo que debiera ceder en esa parte el Gobierno. Hay que hacerlo. Es mejor ponerse colorado una vez a que varias veces".

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