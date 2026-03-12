Diputado Manouchehri oficiará a Contraloría a la primera dama por servir almuerzos en el casino de La Moneda sin cumplir protocolos

El diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Seremi de Salud Metropolitana para que investiguen una presunta irregularidad sanitaria en el casino del Palacio de La Moneda.

Esto, luego de que la primera dama, María Pía Adriasola, sirviera almuerzos a funcionarios del edificio de Gobierno. Todo esto mientras su esposo, el Presidente José Antonio Kast, almorzaba en el mismo lugar junto a uno de sus asesores.

A través de redes sociales, el parlamentario socialista escribió que "la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse".

Añadió que "oficiaremos a Contraloría y a la Seremía de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo".

