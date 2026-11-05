MOP publicó el 100% de las licitaciones del plan «Chile Despega» con una inversión cercana a $377 mil millones

El plan «Chile Despega» avanza en su implementación con una cartera de 241 contratos de obras públicas, una inversión de $376.949 millones y una estimación de 23.000 empleos asociados a proyectos que se desarrollarán en las 16 regiones del país durante 2027.

De acuerdo con el balance del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el plan alcanzó un primer hito durante octubre, cuando se completó la publicación del 100% de las licitaciones programadas, correspondientes a la totalidad de los recursos contemplados en esta cartera extraordinaria.

"Tenemos buenas noticias, porque a un mes de anunciado el plan «Chile Despega» el MOP ya publicó el 100% de las licitaciones de los 241 nuevos contratos de obras públicas en las 16 regiones del país, que nos permitirán crear durante 2027 cerca de 23.000 empleos adicionales. Tenemos una meta muy desafiante que es al término del mes de diciembre tener el 100% de las adjudicaciones de estas obras, que representarán una inversión cercana a los 377 mil millones de pesos”, informó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

La inversión representa un incremento del 9% respecto de 2026 y considera proyectos de conservación de rápida ejecución, intensivos en mano de obra y preparados para iniciar sus procesos de contratación.

Tradicionalmente, el MOP pública cerca de 1.000 licitaciones al año, como efecto del plan «Chile Despega» se incrementará en torno a un 25% el volumen de licitaciones de la cartera.

El secretario de Estado explicó que "todas las medidas que hemos desarrollado nos han permitido avanzar con mucha celeridad. Tradicionalmente estos proyectos demoran cerca de 3 meses, desde la publicación del llamado a licitación hasta su adjudicación, y hoy hemos reducido ese plazo a menos de un mes”.

“En promedio, hemos recibido cinco ofertas por cada proyecto, lo que demuestra el alto nivel de competencia y el interés de las empresas de ingeniería y constructoras por participar en estas iniciativas, que generan empleo y bienestar social, especialmente en las regiones. Esto nos permite proyectar un 2027 con mayor crecimiento y una ejecución más rápida de los proyectos”, señaló.

En esa línea de acción, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, destacó que "tenemos un desafío muy grande como país, la tasa de desempleo del 9,8% nos ocupa cada minuto del día y como Gobierno hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y entregar mayor certeza a quienes quieren invertir y crear empleo. En esa tarea la inversión en infraestructura y vivienda significa empleo hoy y crecimiento mañana”.

El secretario de Estado explicó que "mientras estas inversiones en obras se materializan, desde el Ministerio del Trabajo también hemos impulsado el subsidio a la contratación".

"Nuestra proyección es superar los 100 mil beneficios y llegar a 101 mil subsidios entregados, cumpliendo la meta al 31 de marzo de 2027”, agregó.

“El empleo es mucho más que una actividad remunerada que nos permite cubrir los gastos del día a día, es también el vehículo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de vida. El plan «Chile Despega» está funcionando, estamos implementando las obras, se están asignando los subsidios y las postulaciones están llegando”, complementó.

A la fecha, de las 241 licitaciones publicadas por el MOP, ya se han realizado 101 aperturas de ofertas técnicas y económicas. Para la próxima semana está programada la apertura de otros 85 contratos, con los que se llegará a un 77% del total de obras a licitar.

Adicionalmente, ya fueron adjudicadas 9 obras por un monto de $7.942 millones, las que permitirán crear 475 empleos directos. Para la próxima semana está programada la adjudicación de 64 contratos, correspondientes al 30% del total de las adjudicaciones.

El MOP, a través de la Dirección General de Obras Públicas, ha activado 10 medidas extraordinarias para agilizar los llamados a licitación, trámites, adjudicaciones y entregas de terreno. El objetivo es acortar en 30%, de seis a cuatro meses, el plazo entre el llamado a licitación y el inicio de los trabajos en terreno.

Entre las obras ya adjudicadas destacan: la conservación del SSR Los Perales en Alto del Carmen (Atacama), la conservación de cauces naturales en Colchagua (O’Higgins), la construcción de un punto de posada para helicópteros en Loncoche (Araucanía) y la conservación mayor del aeródromo de La Junta (Aysén) entre otras.

(Imagen: MOP)

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