MOP cuestiona proyecto ‘No Más TAG’: "Legislar para el 100%, cuando el 95% cumple, no es justo"

El ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, se refirió al alza del TAG y los peajes, que se aplica cada inicio de año, y al avance del proyecto conocido como “No Más TAG”.

En conversación con ADN, la autoridad señaló que “el 95% de los chilenos paga su TAG. El problema está concentrado en un 5%. Legislar para el 100%, cuando el 95% cumple, no es justo”.

El ministro (s) explicó que el impacto no recaería en las concesionarias, sino en el Estado. “No es que la concesionaria deje de recibir recursos. El Estado tendría que pagar esos contratos, y eso significa menos inversión en hospitales, educación, caminos rurales u otras obras”, indicó.

Asimismo, mencionó que “el sistema de concesiones adelanta recursos que el Estado tendría en el futuro. Las carreteras siguen siendo del país, pero se financian de una forma que permite desarrollarlas antes”.

Núñez insistió apuntó a la necesidad de abordar el debate con información clara. “Aquí falta mucha pedagogía. Hay mitos respecto a las concesiones, pero el sistema es dinámico y perfectible. La solución no pasa por eliminar el TAG”, precisó.

Por otro lado, la autoridad comentó sobre la salida de la capital de más de 550 mil vehículos que se espera durante este miércoles 31 de diciembre y sostuvo que “más allá de los llamados a salir en distintos horarios, la gente termina saliendo a la misma hora. Siempre la curva se concentra durante la tarde del último día”.

El ministro (s) reiteró el llamado a salir temprano y a aprovechar los horarios de menor congestión, advirtiendo que el aumento del flujo impacta directamente en los tiempos de viaje.

“En la mañana circulan entre 1.500 y 2.000 vehículos por hora, pero en la tarde esa cifra sube a 4.000 o 5.000. Eso hace que un viaje de dos horas se transforme en tres, y si hay accidentes, incluso se puede duplicar”, advirtió.

