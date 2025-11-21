MOP anunció inversión de $300 mil millones para mejorar aeródromos a fin de la gestión ante incendios forestales a nivel nacional

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó las obras del aeródromo Alto Palena que permitirán la operación de aeronaves dedicadas a la extinción de incendios forestales, gracias a la construcción de una plataforma para estacionamiento y carga de agua con capacidad para 3 aviones y 4 helicópteros.

Esta nueva infraestructura se enmarca en el plan nacional para mejorar aeródromos y puntos de posada para helicópteros (PPH) con el objetivo de facilitar la labor de las brigadas dedicadas a la extinción de incendios forestales. A nivel nacional, en este plan se han invertido más de 73 mil millones de pesos entre los años 2022 y 2025.

Además, la ministra López anunció que junto a esto el MOP, en coordinación con Conaf, está conformando una cartera futura de proyectos para intervenir en 36 aeródromos que requieren mejoras para la gestión ante incendios forestales. Esta cartera está avaluada en más de $300 mil millones y las primeras obras comenzarían a ejecutarse en 2027.

Sobre las obras en el aeródromo Alto Palena, la ministra explicó que “van a permitir una mejora muy significativa en la operación de este aeródromo. Sobre todo, enfocado en el combate de incendios, donde ésta es la zona más afectada durante los períodos de incendios en el verano, y donde necesitamos tener una mayor capacidad de movimiento y operación, tanto para aviones como para helicópteros, para el combate de estos de estos episodios”.

Para eso, agregó, “hemos construido aquí una plataforma de estacionamiento de más de 10 mil metros cuadrados de hormigón para el estacionamiento de 4 helicópteros y 3 aviones, en caso de ser necesario. Esto fortalece mucho la operación de este aeródromo para el combate de incendios, pero también, algo que es muy frecuente en nuestro país, el transporte por urgencias médicas”.

De esta manera, el aeródromo pasa a ser parte de la red de puntos de posada de pequeños helipuertos que se han ido construyendo a lo largo del país. Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya se han completado 90 a nivel nacional y en diciembre se alcanzarán los 100. “Como comprometimos, vamos a tener 100 terminados y otros por terminar de la red completa al término de nuestra administración”, destacó la secretaria de Estado.

Asimismo, se han ejecutado obras de mejoramiento en cuatro aeródromos que registran un uso intensivo en la temporada de incendios (Cauquenes, Angol, Victoria y Palena), a lo que se suman trabajos de conservación en una veintena de aeródromos adicionales y la construcción de 26 puntos destinados preferencialmente al combate aéreo de este tipo de siniestros.

Las obras han apuntado, principalmente, a ampliar las pistas de los aeródromos para que los aviones Air Tanker puedan despegar con máxima carga de agua, junto con habilitar plataformas con redes hídricas y construir calles de rodaje para mejorar la circulación de las aeronaves en tierra.

El aeródromo Alto Palena es un recinto fiscal administrado por la DGAC y es uno de los 101 pequeños aeródromos de uso público que existen en el país. Permite la conectividad aérea de los 18 mil habitantes de la provincia de Palena, y asimismo responder a emergencias, operaciones de rescate, incendios forestales y resguardo de la soberanía.

En el recinto se contabiliza un promedio de 300 operaciones al año, de ellas más de un 80% corresponden a despegues y aterrizajes de helicópteros dedicados a la extinción de incendios forestales.

