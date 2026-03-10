Monumento al general Baquedano regresa a su plaza a casi cinco años de su retiro

Después de casi cinco años, el monumento del general Baquedano regresó este martes 10 de marzo, durante la madrugada, a la plaza del mismo nombre, desde donde fue retirado el 12 de marzo de 2021 tras sufrir graves daños durante el estallido social.

La reinstalación se realizó con una grúa pluma en el plinto de la remodelada plaza que dejó de ser una rotonda por el nuevo diseño del eje Alameda-Providencia. La maniobra comenzó poco después de la medianoche y culminó alrededor de las 4 de la madrugada.

Durante todo este tiempo, la estatua fue sometida a reparaciones en el Museo Histórico Militar y el 25 de febrero pasado el Consejo de Monumentos Nacionales autorizó su retorno, lo que se efectuó en una breve ceremonia encabezada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y un destacamento del Ejército de Chile.

"El general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Como hemos dicho durante años, el plinto vacío era un monumento a la violencia, al triunfo de la agresión por sobre la razón, y ese ciclo hoy llega a su fin. El regreso del general Baquedano representa una restauración democrática, un monumento a Chile, a la historia y al encuentro", señaló el alcalde Bellolio.

Cabe hacer presente que a las 7:00 de la mañana de este martes se realizó otra ceremonia para celebrar su regreso, pero la actividad oficial de reinauguración se realizará después de que esté restaurado el plinto, recién a mediados de año.

