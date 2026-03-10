Funcionario de la PDI mata a delincuente tras intento de encerrona en Quilicura

Un funcionario de la PDI dio muerte a un asaltante en la comuna de Quilicura, tras un intento de encerrona para robarle su vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en una bencinera avenida Presidente Frei Montalva con calle Las Esteras Norte, donde el detective fue abordado por cuatro sujetos a bordo de otro automóvil, quienes intentaron asaltarlo.

En el lugar se produjo un enfrentamiento, con el resultado de un antisocial muerto en el mismo lugar, mientras que el detective resultó herido en una mano y fue trasladado al Hospital de Carabineros.

El prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la PDI Metropolitana, informó que "un detective que se trasladaba en su vehículo particular se estaciona en un servicentro, donde es abordado por cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo, quienes lo intimidan".

Añadió que "el detective se identifica como tal y hace uso de su arma de servicio, lo que genera que se produzca un intercambio de disparos, donde uno de los antisociales es herido y fallece en el lugar".

"Los otros individuos se dan a la fuga en el vehículo en que se trasladaban y el detective es trasladado al Hospital de Carabineros donde se encuentra fuera de riesgo vital", concluyó.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por el OS9 de Carabineros.

