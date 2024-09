Montes y crisis en el Poder Judicial por el «Caso Audio»: "No nos imaginábamos que habría esta red con estas características"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la crisis al interior del Poder Judicial a propósito del «Caso Audio», que hoy tiene en prisión preventiva a Luis Hermosilla.

Pese a que, en entrevista con CNN Radio, el secretario de Estado declinó opinar sobre los nuevos antecedentes surgidos tras la investigación de Ciper Chile en que se revelan nuevas conversaciones entre el abogado y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de todos modos, indicó que “es un proceso que está en investigación, está en proceso judicial. No me quiero sumar a dar opiniones sin antecedentes suficientes, pero estamos en una situación que no nos imaginábamos que vivíamos”.

“Cuando se comprueba que hubo un conjunto de interacciones, en donde no nos imaginábamos que existiera esta red con estas características, y esto cuestiona, sin duda, los sistemas judiciales, sino que también a la democracia”, dijo.

“La pregunta ahora es cómo vamos a resolver esto de una manera que permita fortalecer el sistema democrático”, señaló.

Haciendo un paralelo entre eventuales filtraciones de información y tráficos de influencia que da cuenta el «Caso Audio» y los mecanismos para la autorización de construcciones y el proceso de lobby para convencer sobre la venta de terrenos, el ministro Montes explicó que “la realidad es muy distinta, porque aquí el mercado es mucho más determinante. Si usted va a la calle Santa Rosa, al final de la calle Santa Rosa, ve muchos terrenos desocupados y se pregunta por qué están desocupados. Son de inmobiliarias en general, porque están en engorda esos terrenos”.

“¿Cuándo eso entra en una oferta de vivienda? Depende de los propietarios de los terrenos. Nuestro sistema en vivienda, una cosa es la vivienda pública y otra cosa es la vivienda inmobiliaria. En el caso de la vivienda pública, nosotros tenemos cierta planificación. ¿Quién fija el orden? Hoy día el sistema lo fija el comité, que consigue un terreno y empieza un proceso”, explicó.

“En el caso de la vivienda inmobiliaria, se busca en el mercado dónde hay más posibilidades y buscan quién le venda a qué valor el terreno o compran poblaciones completas para construir. Esto es bastante distinto a lo que se conoce hasta ahora del «Caso Audio»”, señaló.

Montes también se refirió a la entrega de terrenos para la construcción de viviendas sociales. “Una novedad del actual gobierno, que no se había hecho hasta ahora, es que le dice a todos los servicios públicos, a toda la entidad pública, que todo aquel terreno que sea posible de usar para vivienda social, entréguelo”.

La autoridad detalló que ahora una parte importante del suelo que se ha ocupado en proyectos proviene de instituciones públicas. Sin embargo, reconoció que “hay instituciones públicas que han sido muy difíciles”, mencionando como ejemplo a las Fuerzas Armadas.

