Monsalve dice que "ninguno" de los vinculados en crímenes de Ojeda y teniente Sánchez están en la lista entregada por Matthei

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sostuvo que hace casi dos años entregó “75 nombres, con nombre y apellidos, dónde vivían, fotos, videos, todos ellos de personas que pertenecen al crimen organizado. No se ha hecho nada respecto a ello”.

La jefa comunal indicó que “personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en el secuestro de Los Vilos, en el secuestro de Lenín Rincón en San Miguel, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emanuel Sánchez”.

En conversación con Cooperativa, Monsalve manifestó que “ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei".

Luego agregó que, "respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción".

En ese sentido, dio a conocer que tras la reunión con Matthei realizada el 14 de marzo de 2023, "nosotros tomamos contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, le entregamos todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público".

Añadió que "con fecha 31 de marzo recibimos un correo de vuelta indicándonos una serie de investigaciones que estaba llevando adelante el Ministerio Público, distintas investigaciones por distintos fiscales, que involucraban a distintas personas que aparecían en este listado".

"En la conversación con el Ministerio Público se sugirió, y el Ministerio Público dijo que lo iba a hacer eventualmente, unificar los casos y, por lo tanto, concentrar los casos en una sola investigación, y lo radicó la Fiscalía Regional Oriente", añadió.

Monsalve detalló que 11 personas fueron condenadas, “de las cuales cuatro nosotros expulsamos. Obviamente, cuántas personas están detenidas y cuáles son las condenas es una tarea que le corresponde al Ministerio Público, pero la gestión con el Ministerio Público se hizo, se puso a disposición, se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas".

En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa que apuntan a sospechosos del crimen de Ronald Ojeda, el subsecretario descartó que alguno de ellos estuviera en el listado entregado por Matthei y señaló que "si ella dice que tiene nombres de alguien que participó, tendría que darlos a conocer".

PURANOTICIA