Monckeberg cree que el gabinete de Kast " tiene un déficit político importante" y asegura que los partidos "están enojados"

El expresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, criticó al recientemente confirmado gabinete del Presidente electo José Antonio Kast.

"Efectivamente, el primer gabinete tiene un déficit político importante y los partidos están enojados. Eso es verdad", aseguró en entrevista con radio Cooperativa.

"Yo provengo de RN, estoy en los chats y, aunque no lo expresen públicamente en esta etapa, (a los militantes) les gustaría tener más presencia", agregó el exdiputado, que recordó que el fin de una colectividad es "construir un proyecto político" y que la falta de estos vínculos dificultará la relación con el Legislativo.

Como prueba de este riesgo, el exministro citó la caída, a último minuto, de la designación de Santiago Montt: "Ese déficit puede pasar la cuenta, y la primera alarma la fija el nombramiento fallido del ministro de Minería. Ahí se encarna el ejemplo de déficit político por negligencia o buena fe (de la empresa que anunció su arribo al gabinete antes de que se oficializase)".

También, cuestionó duramente la llegada de Jaime Campos, militante radical y exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, a Agricultura: "No le veo ningún sentido político. Va a ser un vocero que va a hablar más que la vocera y le va a producir un problema al Gobierno permanente (...) Yo creo que ese caballero va a producir dolor de cabeza".

