Mirosevic insta suspender receso parlamentario para acelerar reforma previsional

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, planteó este domingo la posibilidad de que la Cámara de Diputadas y Diputados interrumpa su receso de febrero si la reforma previsional logra avanzar en el Senado.

“Si es que la reforma avanza en el Senado durante enero y hay un acuerdo, nosotros también, y me parece que sería necesario, podríamos suspender el receso parlamentario de febrero de tal manera de tramitar la legislación y que esta reforma llegue lo antes posible al bolsillo de los chilenos”, expresó el legislador en una conferencia de prensa.

Mirosevic subrayó que no se puede permitir que “por cuestiones burocráticas de tiempos de la tramitación perdamos la ventana de oportunidad” para concretar esta iniciativa. Sin embargo, aclaró que su propuesta solo sería viable si el Senado logra llegar a un consenso. “Todo depende de que primero avance en el Senado, naturalmente. Si no hay acuerdo en el Senado, no vale la pena la propuesta que estoy haciendo. Pero habiendo acuerdo en el Senado, que no seamos los diputados los que posterguemos una reforma como esta, los que dejemos para marzo, con la incertidumbre que eso puede generar, una reforma como esta”, puntualizó.

En sus declaraciones, Mirosevic responsabilizó a los candidatos presidenciales de oposición Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano) por el retraso en la discusión de la reforma previsional. Según indicó, “son los responsables del entrabamiento de la reforma de pensiones. Y lamentablemente hasta el minuto no han estado verdaderamente disponibles para mejorar las pensiones porque están privilegiando quién llega a La Moneda”.

Criticó que, debido a sus aspiraciones presidenciales, “son capaces de sacrificar el aumento de las pensiones en los bolsillos de los chilenos. Y eso me parece realmente terrible”. Además, instó a la oposición a abandonar su “extremismo ideológico” y abrirse a un diálogo para implementar un sistema mixto.

Por otro lado, el diputado liberal también discrepó con el llamado de Daniel Jadue, excandidato presidencial del Partido Comunista, quien sugirió retirar el apoyo a la reforma promovida por el gobierno. Mirosevic sostuvo que no es adecuado “boicotear a priori la reforma de pensiones”.

“Primero hay que ver cuál es el acuerdo que se podría llegar y luego de eso podremos hacerle crítica (...) Pero a priori, ponerse en contra de la reforma, pedirle al gobierno que no avance en un acuerdo, no me parece que sea el camino. En eso no comparto con Daniel Jadue su posición, ni comparto con la bancada del Partido Comunista. Abrámonos un diálogo que le mejore las pensiones a los chilenos”, concluyó.

